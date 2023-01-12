BURCU ŞENDİR DAİMA ŞIK

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Şendir, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik isme ilerleyen saatlerde yakın arkadaşları da eşlik etti. Bir süre arkadaşları ile birlikte mağazaları gezip alışveriş yapan Burcu Şendir, ardından meydan katında bulunan bir restorana gidip burada yemek eşliğinde dostlarıyla sohbet etti.