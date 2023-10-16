Burcu Kısakürek'ten yeni tekli

Alternatif pop’un taze isimlerinden Burcu Kısakürek yeni teklisi ‘Renkli Uçurtmalar’ı Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital dünyada yayımladı.

Sözü müziği Burcu Kısakürek’e düzenlemesi Atıl Aksoy’a ait şarkı sanatçının uzun aranın ardından peş peşe yayınlayacağı serinin ilk ürünü.

Renkli Uçurtmalar geleceğe dair olumlu duygular taşıyan, ne hüzünlü, ne de mutlu bir şarkı. Canlı bir duygusal manzara çizen melodilerle, aşktan ayrılık yollarına uzanan zarif bir yolculuğun müziği.

Kendi şarkılarını özgün bir tavırla yorumlayan Kısakürek, biraz akustik biraz nefesli ve ritmik yürüyüşlü yeni teklisi ile umudun hala var olduğunu, içimizdeki çocukla daha fazla vakit geçirmemize işaret ediyor.

Şarkının yaz ruhu ve görüntüleri taşıyan video klibi Burcu Yeşilbaş yönetmenliğinde çekildi.

"Renkli Uçurtmalar" klibinde, bir zamanlar birbirini seven ama artık yolları ayrılan bir çiftin hikâyesini izliyoruz. Şarkı hüzünlü olmakla birlikte, geleceğe dair umudu da çağrıştırıyor. Şile’nin renkli ortamında çekilen videoda dekoratif unsur olarak bir karavan yer alıyor ve görsellere nostalji ve romantizm dokunuşu katılıyor. Video boyunca anlatı, şarkıcının stüdyoda şarkı söylemesi üzerinden aktarılıyor ve şarkı sözleriyle dinleyiciler arasında duygusal bir bağ kuruluyor.

Youtube klip izleme linki: https://youtu.be/- Qflgb4sBgM?si=wkGfupbYneZq0TNP