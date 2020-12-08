Burcu Esmersoy “Karasal Yaşam” için 17 dakika 17 saniye koştu.

TikTok’un, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalık oluşturmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İBB İştirak Şirketi Spor İstanbul ile bir araya geldiği kampanya devam ediyor. İstanbul’un sembolik lokasyonlarında yapılan koşuların dünkü ayağı Emirgan Korusu’nda gerçekleştirildi. Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, paralimpik sporcu Burak Abacıoğlu ve milli atlet Murat Gündüz’le Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 küresel amaçtan biri olan “Karasal Yaşam” için 17 dakika 17 saniyelik bir koşu gerçekleştirdi. Karasal Yaşam amacında ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal eko-sistemleri korunması ve eski haline getirilmesine dikkat çekiliyor.

“Kaybettiğimiz kadar alanı geri kazanmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor”

Burcu Esmersoy, bugün gerçekleştirilen koşunun ardından konuyla ilgili düşüncelerini “Türkiye’de ve dünyada çok farklı sebeplerden ormanlarımızı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz kadar alanı geri kazanmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ormanların olmaması, toprak kaybı yaşanması aynı zamanda gıda üretimi yapılan toprakları da kaybettiğimiz anlamına geliyor.Su tüketimine de dikkat edilmeli, giyim sektöründe tanıdığım insanlardan öğrendiğim kadarıyla bir jean pantolon üretimi için tonlarca su harcanıyor. İlerleyen dönemde okyanuslarda özellikle bu dönemde kullandığımız maskelerin toplanacağı konuşuluyor. 2050’de bütün kaynaklarımızın tükeneceğine dair haberler var bu sürenin her geçen gün daha da kısaldığını görüyoruz. Gençlerin kullandığı mecralarda bu tür farkındalık kampanyalarına yer verilmesi daha doğru bir yöntem. Genç nesiller bu konuda daha duyarlı olmalı çünkü ilerde en çok sıkıntıyı onlar yaşayacak.” sözleriyle dile getirdi.

TikTok, düzenlediği #Değişimiçinhareketegeç etiketiyle başlatılan koşu etkinlikleri bu hafta Nasuh Mahruki, Müjde Uzman ve Dilara Koçak gibi ünlü isimlerle, farklı amaçlara dikkat çekmeye devam edecek. Koşular, TikTok Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Burak Abacıoğlu'nun resmi TikTok hesaplarından canlı yayınlanıyor.