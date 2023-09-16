Burcu Esmersoy: Hamile değilim

Hakkında çıkan hamilelik haberleri ile alakalı soruları yanıtlayan Burcu Esmersoy, “Çocukları çok seviyorum ama şu an hamilelik bana çok uzak, yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor hatta eşime hediye alacağım” dedi.