Burcu Esmersoy: Hamile değilim
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Hakkında çıkan hamilelik haberleri ile alakalı soruları yanıtlayan Burcu Esmersoy, “Çocukları çok seviyorum ama şu an hamilelik bana çok uzak, yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor hatta eşime hediye alacağım” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Nazım Akmandil ile İtalya’da nikah masasına oturan güzel sunucu Burcu Esmersoy, İstinyePark’ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Hakkında çıkan hamilelik haberleri ile alakalı soruları yanıtlayan Esmersoy, “Çocukları çok seviyorum ama şu an hamilelik bana çok uzak, yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor hatta eşime hediye alacağım” dedi.
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