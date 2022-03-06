Burcu Biricik Nasıl Ünlü Oldu! Hangi Yarışmalara Katıldı ?

Burcu Biricik, annesi ve babası o çok küçükken ayrıldığı için hayata erken yaşta atıldı.

Henüz 17 yaşında bir lise öğrencisiyken yazları eve katkı verebilmek için iş aramaya başlayan Biricik, asistanlık yapmak için bir ajansa başvurdu. Ajanstakiler, "Güzellik yarışmamız var, seni oraya alalım" deyince ailesinin de onayını alan Biricik yarışmaya katıldı. Biricik, 2006 yılında katıldığı Miss Mediterranean yarışmasından zaferle ayrıldı. Ünlü oyuncu bu yarışmayı, "O taç, annemin evinde güzel bir anı olarak duruyor" diyerek anıyor.

Biricik lisede bir yandan da tiyatroyla uğraştı. Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanan Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı ve sahneye çıktı. Ünlü oyuncunun İstanbul'a transferi ise 2011'de Kanal D'de yayınlanan Artiz Mektebi yarışması sayesinde oldu. Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin'den oluşan usta bir jürinin karşısında ter döken Biricik yarışmanın birincisi oldu.