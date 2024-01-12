Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı

Buray'ın kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti.