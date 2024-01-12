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Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı

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Buray yeni albümünün ilk video klibini yayınladı
Buray'ın kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti.

Buray'ın kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti.

Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Buray ve Gözde Ançel'e ait İnci'nin video klibi, YouTube ve müzik kanallarında yayında.

Kaynak:Haber Kaynağı

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