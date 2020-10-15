Burak Tozkoparan kimdir ? Burcu, projeleri hayatı...

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Kasım.1992

Burak Tozkoparan kaç yaşında : 26

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Müzisyen, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Burak Tozkoparan doğum yeri : İstanbul

BURAK TOZKOPARAN BİYOGRAFİSİ

2015 yılında Hesapta Aşk filminde oynadı.

Burak Tozkoparan, 14 Kasım, 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne babası aslen Rizelidir. Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesinde okudu. Okan Üniversitesi'nde % 100 Burslu olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmektedir.

Burak Tozkoparan, 2011yılında Vodafone 14. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Enstrüman dalında Bateri ile birinci olmuştur.

Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalıştı. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz’un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini de yaptı.

2014 yılında “Paramparça” adlı dizide Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Şükran Ovalı, Ebru Özkan, Cemal Hünal, Barış Falay, Nursel Köse, Civan Canova ve Ahu Yağtu ile birlikte oynadı.

2015 yılında önce “Gizli Ajanda” adıyla çekilen sonra “Hesapta Aşk” adıyla vizyona giren filmde Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan, Kutay Kalabalık, Yasin Çam, Özlem Çakar, Bennu Gerede, Burhan Öçal rol aldı.

Burak Tozkoparan Filmleri ve Dizileri :

2015 - Hesapta Aşk (Mert) (Sinema Filmi)

2014 - Paramparça (2) (Ozan) (TV Dizisi)