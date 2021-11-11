Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın dizi
Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak
Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen...
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı
Çift doz BioNTech aşısı olan...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye...
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için...

Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

Başarılır oyuncu Burak Sergen, ”Moralim çok iyi sağlığıma da set arkadaşlarıma da kavuştum. Bomba gibiyim.” dedi.

Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'

Manşetteyiz'in kurucularından oyuncu Serkan Özgül ‘Sadakatsiz’ dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Dizininin başarısında setteki sevgi ve saygı ortamının büyük payı olduğunu belirten Özgül, "Enerjisi çok yüksek, müthiş bir kadro var. Usta oyunculardan Burak Sergen de sağlığına tamamen kavuşmuş, sette bomba gibi" dedi.
Başrollerini Caner Cindoruk, Burak Sergen, Cansu Dere, Ali İl gibi tecrübeli oyuncuların paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziye bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Serkan Özgül set ortamını anlattı.
“BOMBA GİBİYİM”
Özgül başarılı oyuncu Burak Sergen’le set arası sohbet etti. Sergen, ”Moralim çok iyi sağlığıma da set arkadaşlarıma da kavuştum. Bomba gibiyim.” dedi.
MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK BİR EKİP...
Burak Sergen, Caner Cindoruk, Ali İl, Cansu Dere başta olmak üzere bölüm oyuncuları ve  yardımcı oyucuları ile saygılı ve sevgi ile yaklaşan bir ekip olduğunu ifade eden Serkan Özgül, ”Morali ve motivasyonu çok yüksek bir kiple tanıştım. Kendi aralarında çok güzel bir dostlukları var. Tabi burada dizinin mimarı, hepsini birleştiren usta yönetmen Neslihan Yeşilyurt’u da unutmamak lazım. Sevecen yaklaşımı bence başarıdaki en büyük paya sahip. Reytingi bol olsun demek düşer bize de.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Burak SergenSerkan Özgül Sadakatsiz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.