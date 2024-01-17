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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Mutlu Alışveriş

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Mutlu Alışveriş
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldılar.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldılar.

El ele alışveriş yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, alışverişin ardından yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Çiftin uyumu dikkat çekerken Fahriye Evcen’in zarif giyim tarzı ve Özçivit’in şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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