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Burak Özçivit'te Kevin Spacey Görüşmesi Sonrası Ünlülerden Tepki Yağıyor!
Taciz davası ile yargılanan dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile poz veren Burak Özçivit, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özçivit'e bir tepki de kendisi gibi oyuncu olan Tuba Ünsal'dan geldi.
MAGAZİN 15.12.2022, 13:49
Burak Özçivit, Katar'a Adelali Binali'nin davetlisi olarak gitti. Taciz davası ile yargılanan dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile poz veren Burak Özçivit, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özçivit'e bir tepki de kendisi gibi oyuncu olan Tuba Ünsal'dan geldi. "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" ifadelerini kullandı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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