Burak Özçivit : Kontrolcü bir adamdım...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit oğlu Karan'ın doğmasının ardından hayatı akışına bıraktığını ifade etti öncelerinde çok kontrolcü bir insan olduğunu ekledi..



Özçivit "Fahriye onun araştırmasını çok iyi yapıyor. Hazırlıklara başladı. Bir yaşında olmasına rağmen önden yapılıyormuş. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu ama tabii çağ değişiyor, bu devir öyle bir devir" dedi

Özçivit’e oğlunuz Karan gelince hayatınızda neler değişti sorusuna; "Her anlamda her şeyi değiştirdi. Acele etmemeyi öğretti. Her şey olsun, hadi olsun gözüyle bakan bir adamdım. Beni biraz durulttu. Hiçbir şey senin elinde değil. Onu görüyorsun. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Biraz kontrolcü bir adamdım. Karan olduğu andan itibaren hissettim ki kontrol yok. İstediğin kadar kontrol etmeye çalış. Kalp atışını ilk duyduğun an çok farklı. O kadar hızlı atıyor ki. Bizim gibi atmayınca, "Bu nasıl bir şey" diyorsun. "Kontrolü bırak senle alakalı bir şey yok burada" dedim. O gün aslında kontrolü kenara bırakıp biraz akışına bırakmayı deneyimledim diyebilirim. Böyle bir aydınlanma yaşadım yani."

Oğulları Karan’ı tüm seveleri hayranları merak ederken neden 8 aylık olmadan paylaşmadıkları sorulunca ; "İçimizden geldiği gibi hareket ediyoruz. Ama nazara inanıyoruz, o yüzden biraz ilk etapta çok yayınlamak istemedik. Duygularımıza göre hareket etmeyi seviyoruz."