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Burak Özçivit Kevin Spacey Hakkında Gelen Eleştirilere Çok Sert Konuştu!
Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit t.cizle suçlanan oyuncu Kevin Spacey ile Katar'da görüşmüş ve bu görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Eşi Fahriye Evcen'de bu gönderiyi beğendi. Kareyi gören hayranları Burak Özçivit'i topa tutup fotoğrafı sildirdi ancak eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.
MAGAZİN 14.12.2022, 13:09
Daha fazla dayanamayan Burak Özçivit konu hakkında açıklama yaptı. Öfkesine hakim olamayıp eleştirenleri de bir güzel azarladı.
Yaptığı açıklamada:
"Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım.Bu konunun kesinlikle karsısında oldugumu belirmek istiyorum.Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonrada böyle olacak.
Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın
Kamuoyuna sayılarımla"
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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