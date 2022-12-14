Burak Özçivit Kevin Spacey Hakkında Gelen Eleştirilere Çok Sert Konuştu!

Daha fazla dayanamayan Burak Özçivit konu hakkında açıklama yaptı. Öfkesine hakim olamayıp eleştirenleri de bir güzel azarladı.

Yaptığı açıklamada:

"Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım.Bu konunun kesinlikle karsısında oldugumu belirmek istiyorum.Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonrada böyle olacak.

Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın

Kamuoyuna sayılarımla"