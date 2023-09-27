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Burak Özçivit, Altınyıldız Classics ile 11. Sezon İşbirliğiyle Erkek Modasına Yön Veriyor

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Burak Özçivit, Altınyıldız Classics ile 11. Sezon İşbirliğiyle Erkek Modasına Yön Veriyor
Türkiye'nin en sevilen aktörlerinden Burak Özçivit, rol aldığı yapımlardaki oyunculuğu ile birçok ödül kazanmış bir isim olarak bilinirken, erkek modasının öncü markası Altınyıldız Classics ile işbirliğini 11. sezonunda sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en sevilen aktörlerinden Burak Özçivit, rol aldığı yapımlardaki oyunculuğu ile birçok ödül kazanmış bir isim olarak bilinirken, erkek modasının öncü markası Altınyıldız Classics ile işbirliğini 11. sezonunda sürdürmeye devam ediyor.

Altınyıldız Classics’in doğadan ve şehrin hareketliliğinden ilham alan sonbahar/kış koleksiyonunun tanıtımı için ünlü oyuncu Burak Özçivit ve moda fotoğrafçısı Koray Birand bir araya geldiler. “Havalan, Kışa Giriyoruz!” sloganıyla sürekli seyahat halinde olan şehirli erkeğin şık ve rahat görünümlü portresinin yansıtıldığı fotoğraf çekimi Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Backstage görüntülerinin yayınlandığı çekimin baş modeli olan Özçivit’e iki erkek ve bir kadın model eşlik etti. Havalimanının pek çok köşesi ve alanları kullanılarak seyahat anlarında bile stil sahibi olmanın detayları yansıtıldı.

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