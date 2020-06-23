Bülent Serttaş Demet Akalın'ı arka çıktı

Karantina günlerini evinde geçiren ve bir hayli sıkılan türkücü Bülent Serttaş, “Pandemi döneminden sonrasına alışmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da aşacağız” dedi.

Yeni imajıyla dikkat çeken Serttaş, “Evde sakalları uzattık George Clooney olduk güzel tepkiler geldi” dedi ve yeni nesil şarkıcılar hakkında da bomba açıklamalarda bulundu.

“Ben sahneye hiç sakallı çıkmadım ütüsüz pantolonla bile hiç sahneye çıkmadım. Gençlik önemli, şimdi biraz takipçisi olanlar hemen havaya giriyor bacak bacak üstünde yayınlar yapıyorlar. Önceden böyle miydi?” diyerek eleştiride bulundu.

Demet Akalın'ın pandemi döneminde yaptığı “geçinemiyorum” açıklaması magazin gündeminde olay yaratmıştı.

Bülent Serttaş konuyla ilgili, “Demet'i haklı buluyorum. Büyük dağların büyük dumanı olur. Hazırlıksız yakalandık. Hepimizin kendine göre sorumlulukları, ödemeleri var. Konserler bir anda iptal oldu” dedi.