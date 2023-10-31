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Bülent Şakrak Bıyıkları Kesti

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Bülent Şakrak Bıyıkları Kesti
Bülent Şakrak, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Sakalsız ve bıyıksız imajıyla dikkat çeken Şakrak, ''Yeni projeden dolayı kesmem gerekiyordu, bende kestim arkadaşlar.'' dedi.

Bülent Şakrak, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Sakalsız ve bıyıksız imajıyla dikkat çeken Şakrak, ''Yeni projeden dolayı kesmem gerekiyordu, bende kestim arkadaşlar.'' dedi.

Askeri kamuflaj pantolonu ve botlarıyla da dikkat çeken Bülent Şakrak, askerleri anımsatması dikkatlerden kaçmadı. Mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini göz atmayı da ihmal etmeyen oyuncu, daha sonra arkadaşı Alper Baytekin ile birlikte Dasdas Sahne'de toplantı gerçekleştirdi.

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