BOYU BOYUMA YETİŞTİ

Kendi adıyla kurduğu giyim firması ile adından sıkça söz ettiren Şener, 14 yaşındaki kızı ile birlikte çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Spor giyimleri ile dikkat çeken anne kız, koronavirüs önlemlerine uyarak çıktıkları alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdiler. Bu sırada muhabirlere "Boyu boyuma yetişti" diyen deneyimli model, "Zaman çok hızlı geçiyor, hızlı büyüyorlar" dedi. Ayaküstü muhabirler ile kısa süre sohbet eden Demet Şener daha sonra muhabirlere kolay gelsin diyerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam ederken kısa sürede eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

DENİZ AKKAYA- AYŞE ÖNBİLGİN

ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA YEMEK

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Akkaya ve kızı, çıktıkları alışveriş turunda eksiklerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra yemek katında bulunan Plus Kitchen'a geçerek akşam yemeği yediler. Sağlıklı beslenmeye her zaman önem veren deneyimli manken, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti. Alışveriş turu ve sonrasında baş başa yemek yiyen anne kız, hızlı adımlar ile araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.