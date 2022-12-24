Boşanan Eski Çift Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı Buluşturan Oyun!

Usta oyuncular Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturmuşlardı. 'Oyun Atölyesi' ismini verdikleri tiyatroyu birlikte kuran çift, evlilikleri süresince birçok oyun sahnelediler. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra Zuhal Olcay Oyun Atölyesini bırakarak, tiyatro yönetimi tamamen Haluk Bilginer geçmişti.