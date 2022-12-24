Boşanan Eski Çift Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı Buluşturan Oyun!
Zuhal Olcay ve Haluk Biginer çifti 2004 yılında boşandıktan sonra tekrar bir araya gelen projede yer almamıştı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından oyunun afişini paylaşan usta oyuncu güzel haber verdi. Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan ilkvpaylaşımda da "Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tekrar aynı sahnede… Kel Şarkıcı 2023'de Oyun Atölyesi'nde…" yazıldı.
MAGAZİN 24.12.2022, 10:53 24.12.2022, 11:08
Usta oyuncular Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturmuşlardı. 'Oyun Atölyesi' ismini verdikleri tiyatroyu birlikte kuran çift, evlilikleri süresince birçok oyun sahnelediler. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra Zuhal Olcay Oyun Atölyesini bırakarak, tiyatro yönetimi tamamen Haluk Bilginer geçmişti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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