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Boran Kuzum Tek Başına

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Boran Kuzum Tek Başına
‘Bihter’ filminde ‘Behlül Haznedar’ karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

‘Bihter’ filminde ‘Behlül Haznedar’ karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, uzun süre alışveriş yapıp mağazaları gezdi.

‘Bihter’ filminin galasından sonra AVM’ye gelen başarılı oyuncu, ‘’filmi herkes çok beğendi, olumlu geri dönüşler alıyoruz bu da bizi heyecanlandırdığı kadar sevindiriyor’’ dedi.

Yakışıklı oyuncu, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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