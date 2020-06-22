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Bomba iddia: Umut Evirgen Tuba Büyüküstün'ü Ozan Doğulu’nun eski eşiyle aldatmış

Bomba iddia: Umut Evirgen Tuba Büyüküstün'ü Ozan Doğulu’nun eski eşiyle aldatmış

Geçtiğimiz kış Umut Evirgen, kendi işlettiği mekân Chicki Boomda Tuba BüyüküstünDefne Samyeli ile aldattiği iddia edilmişti hatta 4 gün önce Defne Samyeliyi gören muhabirler, Defne Samyeliye Umur Evirgen, Tuba Büyüküstün ayrılık sebebinin kendisi olduğu sorulduğunda küplere binmişti Gelelim asıl bombaya!! Umut Evirgen, kendi mekanında, Büyüküstünü aldattiğı kişi, Ozan Doğulunun eski eşi, son dönemlerde Serdar Bilgili ile adı anılan Ece Yosmaoğlu çıktı. Tabi iliski uzun sürmedi ve ayrıldılar. 

Anahtar Kelimeler:
Umut EvirgenTuba BüyüküstünDefne SamyeliOzan Doğulu
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