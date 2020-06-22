Bomba iddia : Selin Ciğerci Yasak Elma kadrosuna dahil oldu

Selin Ciğerci'den kafa karıştıran Yasak Elma' paylaşımi!,Yapımciliğını Medyapım'in üstlendiği dizinin oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzede geçtiğimiz gün Eda Ece'nin doğum günü için yeniden bir araya geldi.,Selin Ciğerci'nin dizinin oyuncuları ile yaptiğı paylaşımina gelen "Seni yeni sezonda Yasak Elma'da mI görüyoruz acaba?" yoruma Ciğerci, "Sürpriz. Aklima geldikçe heyecanlaniyorum, sus" yanitıni verdi. Bu yanit ise Ciğerci'nin dizide yer mi alacak sorularına akillara getirdi.