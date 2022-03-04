Birleşme Partisi Oyununda Finale çıkan İsimler..!

Kadınlarda; NAGİHAN, SEMA, NİSA üçlüsünden biri...

Erkeklerde; BERKAN, BATUHAN ikilisinden birinin olmasını bekliyorum!

Bugün kaybeden isimler ise Yarın oynanacak olan Oyunda 8'li veya 10'lu Finale kalmaya çalışacak..

Bugün Direkt Finale çıkan 2 isimin avantajı ise oynamadan Direkt Finale yükselmesi olacak!