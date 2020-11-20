Birce Akalay: ''Türkiye’de kısa saçlı kadını kabul edemiyoruz. ''

Ünlü oyuncu Birce Akalay katıldığı programda saçları ile ilgli şu sözleri söyledi.

"Kısa saçı tercih ediyorum. İş nedeniyle şu an kesemiyorum. Türkiye’de kısa saçlı kadını kabul edemiyoruz. Ya psikolojisi bozuk oluyor ya da bilmem ne oluyor. 'Kadın dediğinin saçı uzun olur' gibi kalıplaşmış şeyler var."

Ayrıca hayatı ile ilgili samimi açıklamalar da bulunan Akalay şu açıklamalarla devam etti:

“Harçlık çıkartmak için spor spikerliği yaptım. Maç anlatmayı çok istiyordum ama beceremedim. O zamanlar futbol terimlerini çok iyi biliyordum. Teknik olarak terimlerle sıkıntım yok. Ancak eskiden çok daha yakından takip ediyordum. Bundasliga, Premier Lig... Bet yapacak kadar biliyordum. İngiliz futbolunu severim” dedi.

Ortaokuldayken yaşadığı bir olaydan söz eden Akalay, “Ortaokuldayken kız kavgasına girdim. Daha doğrusu kavgaya girmedim hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Ama bu çok maruz kaldığım bir şey oldu. Ben aslında birazcık olayın içine çekildim gibi oldu. Öfkemi kontrol edemedim. Sonrada bu yaptığımdan çok pişman oldum. Okulun rehberlik servisine giderek ‘bu okulda okumak istemiyorum, burası bana göre değil, lütfen bana okul bulun’ dedim. Kendimi hiç okula ait hissetmiyordum. Onlar da bana yeni bir okul buldular” dedi.