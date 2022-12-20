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Birce Akalay'ın Kadın Mizahı Çıkışına Gülse Birsel'den Yanıt Gecikmede
Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Gürse Birsel bu açıklamaya kayıtsız kalmayarak "Artık galiba 15 - 20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Bence o düşünce artık geçerliliğini kaybetti" dedi
MAGAZİN 20.12.2022, 13:12
Birsel ayrıca Birce Akalay'ın "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de konuştu.
Gürse Birsel konuyla ilgili "Artık galiba 15 - 20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Biz kapıyı, bacayı kırdık yani. Çok güçlü kadın komedyenlerimiz de var. Kadın komedyen konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. Amerika'dan bile bu konuda bir tık daha iyiyiz diyebilirim. Bence o düşünce artık geçerliliğini kaybetti" diye konuştu.
Gürse Birsel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları"Kısaca Birce'ye boş yapma" demiş" yorumu yapti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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