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BİRCE AKALAY 'dan TÖREN HAZIRLIĞI
MAGAZİN 13.01.2023, 11:31
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Birce Akalay, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Katılacağı ödül töreni öncesinde alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, canlı renkli kombiniyle dikkat çekti. Yoğun tempoda çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Akalay, bir süre daha mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.
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