BEYAZIT ÖZTÜRK'den ALIŞVERİŞ TURU

Deneyimli şovmen Beyazıt Öztürk geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen başarılı sunucu ve şovmen Öztürk, yardımcısıyla birlikte mağazalar arası turlarken görüntülendi. Her zaman alçak gönüllü tavrı takdir toplayan Öztürk, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Kısa süren sohbetin ardından her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Beyazıt Öztürk muhabirlere teşekkür ettikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.