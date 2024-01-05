Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single
Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor.
Kim Seviyo adını taşıyan Fann Records etiketli taze teklinin sözü Yazgın Kaçak, müziği Elmir Qasimov’a, düzenlemesi ve mix’i Osman Çetin’e, mastering’i Emre Kral’a ait.
Arabesk ezgili trap pop Kim Seviyo’nun video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.
Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.