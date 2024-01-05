  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single

Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single

Yayınlanma:
Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single
Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor.

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor.

Kim Seviyo adını taşıyan Fann Records etiketli taze teklinin sözü Yazgın Kaçak, müziği Elmir Qasimov’a, düzenlemesi ve mix’i Osman Çetin’e, mastering’i Emre Kral’a ait.

img-0043.jpg

Arabesk ezgili trap pop Kim Seviyo’nun video klibi, aynı zamanda şarkının sözlerini de yazan Yazgın Kaçak yönetmenliğinde 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan’ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada
Arda Turan Hayranlarını Kırmadı
Arda Turan Hayranlarını Kırmadı
Pınar Deniz'den Yeni Yıl Dilekleri
Pınar Deniz'den Yeni Yıl Dilekleri
Melisa Döngel'in Alışveriş Keyfi
Melisa Döngel'in Alışveriş Keyfi
Teoman Tatilde Bol Bol Spor Yapıyor
Teoman Tatilde Bol Bol Spor Yapıyor
Aysegul Aldinç mest etti
Aysegul Aldinç mest etti
Michaela Astro: Futbol İle Vatan Aşkı Dersi Verdik
Michaela Astro: Futbol İle Vatan Aşkı Dersi Verdik