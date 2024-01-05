Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, sözü müziği kendisine ait ‘Canım Seni Çekiyor’ sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları' hemen peşine 2024 ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor.