Beste Açar: Reklam Yüzü Olmak İstiyorum

İşte Röportajdan Öne Çıkanlar;

Şu ana kadar yeni şarkınız “Timsah Gözyaşları” ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?

Klibimiz çıkmadan sadece şarkımız Youtube üzerinden 1 hafta da 100.000’i geçti. Şarkıyı ve yorumumu çok beğendiklerini yazıyor herkes. Daha şimdiden Altın Kelebek Ödüllerinde aday olabilmek çok büyük gurur. Geri dönüşler muhteşem.

Şehrazat gibi usta bir isimle çalışmak, şarkısını okumak nasıl gir duygu. Ve ‘’Timsah Gözyaşları’’nı okumaya nasıl karar verdiniz?

Benim için tarifsiz bir duygu. Bir gün Şehrazat ablamı evine ziyarete gittiğimizde otururken sana bir şarkı dinleteceğim dedi. Şehrazat ablamın sesi ve yorumuyla ilk duyduğum an kalbim çarpmaya başlamıştı. Sanki benim için yazılmıştı.Sözleri ve bestesiyle muhteşemdi.Şehrazat ablanın titizliğini herkes bilir.Bir başak burcu olduğunu yükselenin de başak olduğunu göz önüne olarak mükemmeliyetçiliği kaçınılmaz. Tüm bunlara rağmen bana bir şarkısını emanet etmesi hissettiğim koşulsuz sevgisiyle de birleştiğinde kelimeler yetersiz kalır duygularımın tarifine. O benim mucize rehberim.

Eskiden güzellik yarışmaları gibi organizasyonlar tek ve çok kıymetliydi.

Bu arada 1995 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü oldunuz. O günlere geri dönecek olursak neler hissettiniz. Yarışmaya katılmaya nasıl karar vermiştiniz?

Neşe Erberk Ajansta modellik ve mankenlik deneyimim sırasında aldığım övgüler beni Miss Turkey yarışmasına götürdü. Hayatımdaki en güzel heyecanlardan biriydi.bGülümseyerek hatırladığınız her an çok değerlidir.

20 yaşında genç bir kız için ruya gibiydi… Yarışma öncesi hazırlıklar, provalar unutulamaz ki… Hele yarışma gecesi sahnede olmak çok ama çok güzeldi. Eskiden bu tür organizasyonlar tek ve çok kıymetliydi. İyi ki dediğim kararlarımın başında bu deneyim.

Rahmetli Kerim Tekin’e yazdığım “Karbeyaz”herkesin çok severek dinlediği bir şarkıdır.

Şarkı sözü yazdığınızı biliyoruz. Daha önceki ‘’ Canım Seni Çekiyor’’ isimli şarkınızın sözü ve müziği size aitti. Peki müzik dünyasından başka sanatçılara da yazdığınız şarkıları okumaları için vermeyi düşünüyor musunuz?

Benim için beste yapmak ve şarkı sözü yapmak en çok keyif aldığım şeylerden biri. Rahmetli Kerim Tekin’e yazdığım “Karbeyaz”herkesin çok severek dinlediği bir şarkıdır. O albümde 6 sözüm daha vardı.Ancak albüm çıkışından kısa bir zaman sonra aramızdan ayrıldığı için dinleyiciyle buluşamadı. Levent Conker’in albümünde de yazdığım 5 şarkı sözüm vardı. Bu yolda ilerlemeye devam.

Şarkı Sözlerinin Çoğu ‘Sözel Kirlilik

İyi bir sesiniz var, sahne ışığınız çok yüksek, görselliğiniz gayet başarılı, ekrana çok yakışıyorsunuz. Tüm bunlara dayanarak şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da ilerlemeyi düşündüğünüz oldu mu hiç?

Çok teşekkür ederim. Aslında çok sevdiğim bir alan oyunculuk. 2001 yılında Kandemir Konduk imzalı TRT’de de bir dizide 13 bölüm oynamıştım. Gelecek olan her teklif beni çok mutlu eder. Özellikle bir markanın reklam yüzü olmak en çok istediğim şey.

Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz ve müzik dünyasına karşı en büyük eleştiriniz ne olurdu? Mesela düzelmesi gereken neler var sizce ya da var mı?

Şarkı sözlerinin çoğunu çok büyük bir “sözel kirlilik” olarak görüyorum. Ruhumuzu ve zihnimizi kimsenin bir çöp kutusuna çevirmesine izin vermemeliyiz. Daha seçici olmak ve bilinçli bir dinleyici olmak bunların önüne geçecektir.