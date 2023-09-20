Beşiktaş'ın Önceki Stopperi Dusko Tosic Zorlu AVM'de Görüntülendi

Beşiktaş'ın dikkat çeken eski stoperi Dusko Tosic, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına bir alışveriş turu gerçekleştirdi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Tosic, alışveriş merkezinin popüler katında dünya markalarını ve seçkin mağazaları ziyaret etti.

Dusko Tosic'in Yeni Sezon Ürünlerine İlgi Göstermesi

Yeni sezonun taze trendlerine olan ilgisiyle bilinen Tosic, ünlü markaların son koleksiyonlarını yakından inceledi. Özellikle Beşiktaş'ın tutkulu taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tosic, bu özel anlarda taraftarlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Futbolseverlerin Tosic'e Olan Yoğun İlgisi

Beşiktaşlıların yanı sıra futbolseverlerin de yoğun ilgisine maruz kalan Dusko Tosic, alışveriş deneyiminin yanı sıra taraftarlarıyla sıcak anlar da yaşadı. Taraftarların sevgi gösterileri ve ilgisi altında, Tosic'in alışveriş turu oldukça keyifli bir hal aldı.

Zorlu AVM'de Yemek Keyfi

Alışverişin ardından Tosic, Zorlu Alışveriş Merkezi'nin meydan katında bulunan bir restoranda yemek molası verdi. Eski futbolcu, keyifli bir yemek deneyiminin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.

Özetle, Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic'in Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki alışveriş deneyimi, hem futbolseverlerin ilgisiyle hem de yeni sezon ürünlerine duyduğu ilgiyle dikkat çekti. Beşiktaş taraftarlarının sevgi dolu yaklaşımlarıyla renklenen bu deneyim, Tosic için oldukça özel bir gün haline geldi.