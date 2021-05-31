BERNA TAN: SAHTE TIKLARA KARŞI DUVAR GİBİ DURUYORUM

Kına şarkısıyla binlerce kadının kına gecesine misafir olan Berna Tan, yeni teklisi “Evleneceğim”i sevenleriyle buluşturdu.

Düğünlerin yeni gözdesi olacak olan şarkı, 3 günde 260 bin dinlenmeye ulaştı.

Klibinde Jennifer Lopez için tasarlanan kostümü giyen Berna Tan’ın “Evleneceğim” şarkısıyla birlikte evlenme kararı alması da dikkat çekti.

Tan, “Şarkıma gelen tepkiler beni çok mutlu ediyor. ‘Kına’ şarkım nasıl kına gecelerinin vazgeçilmezi olduysa, ‘Evleneceğim’ de düğünlerin vazgeçilmezi olacak. 3 günde 260 bine çıkan şarkımın 'Kına'yı geçeceğine ve yine milyonlara ulaşacağına eminim. Sahte tıklara karşı duvar gibi duruyorum. Sansasyonel haberlerle gündeme gelmektense başarımla anılmaktan gurur duyuyorum”

Berna Tan’ın Kına şarkısı 113 milyon izlenerek rekor kırmıştı.