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BERNA TAN İSYAN ETTİ!

“Af Dile”nin çok sevilmesi üzerine kendini ödüllendirdiğini söyleyen Berna Tan, "Yakın zamanda sorumsuz insanlar yüzünden tekrar eve kapanmak zorunda kalırsak hiçbirine hakkımı helal etmeyeceğim” dedi.

BERNA TAN İSYAN ETTİ!

"Kına" şarkısıyla ismini duyuran Berna Tan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi ve yeni şarkısı “Af Dile”nin çok sevilmesi üzerine kendini ödüllendirmeye geldiğini söyledi.

Berna Tan, “Kına’dan sonra, “Af Dile” de çok iyi gitti. Bende kendimi ödüllendirmek istedim. Biraz alışveriş yapacağım. Pandemi sebebiyle günlerdir dışarı çıkmıyorum ama bakıyorum ki ihtiyacı olan da dışarıda olmayanda. Bu durum inşallah bize kötü bir şekilde geri dönüş sağlamaz. Ben alacaklarımı hızlıca alıp 1 saat içinde eve dönmeyi planlıyorum. Yakın zamanda sorumsuz insanlar yüzünden tekrar eve kapanmak zorunda kalırsak hiçbirine hakkımı helal etmeyeceğim” dedi.

Öte yandan Berna Tan, Mayıs ayında da yeni şarkısını sevenleriyle buluşturacağını duyurdu.

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