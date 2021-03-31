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BERNA TAN, ALEYNA TİLKİ'Yİ HEDEF ALDI

KINA ŞARKISIYLA ÇIKIŞ YAKALAYAN BERNA TAN, "ALEYNA'YA VERİLEN DESTEK BANA VERİLSEYDİ 10 KERE DÜNYA STARI OLURDUM" DEDİ.

BERNA TAN, ALEYNA TİLKİ'Yİ HEDEF ALDI

Kına şarkısıyla YouTube'da 112 milyon dinlenmeye ulaşan şarkıcı Berna Tan, iddialı açıklamalarda bulundu.

Magazini yaptığı işlerle değil de, fiziğiyle ya da saçma açıklamalarıyla meşgul edenlere seslenen Berna Tan, "Gündeme fiziğiyle ya da içi boş cümleleriyle gelenlere acıyorum, zor olan yaptığı işle gündeme gelebilmek... Onu başaramadıkları için böyle yollara başvuruyorlar" dedi.

Yaptığı bu iddialı açıklamasıyla dikkat çeken Tan, "Önümüzde buna benzer çok örnek var. Benim "Kına" şarkımın, dünya starıyım diye ortalarda gezenleri kaça katladığını görüyoruz. Tıklanmalar ortada... Destek alamadım diyorlar ama aldıkları desteğin haddi hesabı yok. Yine de çakılıp kalıyorlar. O destek bana verilseydi 10 kere dünya starı olurdum" diyerek Aleyna Tilki'yi hedef aldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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