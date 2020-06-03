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Berkay normalleşme sürecine taş attı

Şarkıcı Berkay, corona virüsü ve normalleşme süreci hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Berkay normalleşme sürecine taş attı

Demet Akalın'ın “İdare edemiyorum” açıklamasından sonra Berkay'dan da sahnelere geri dönüşle ilgili açıklama geldi.
Corona virüsü salgını sebebiyle aylardır ailesiyle karantinada olan önce arabasını sonra da evini değiştiren ünlü şarkıcı, konserlerde ve canlı tüm organizasyonlarda mikrop ve virüsün bulaşmadığını söyledi.

İşte Berkay’ın sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım:

“MİKROP BULAŞMIYOR”

“Otel içi, bar ya da her ne var ise yapılan ‘konser ve canlı müzik' adı altında tüm organizasyonlarda mikrop ve virüs asla bulaşmıyor. Bilginize arz ederimmmm.

Ha bu arada, bu işten ve bu işten dolayı diğer tüm işletmelerden ekmek kazanan herkes biraz daha aç kalın”

Anahtar Kelimeler:
BerkayNormalleşmeBarCafe
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