Berkay ‘Evdeyiz Dede Part 2’da ünlü konuklarıyla izleyenlere müzik ziyafeti çekecek

Şarkıları ile milyonların kalbinde taht kuran Berkay pandemi döneminde Youtube kanalında ‘Evdeyiz Dede’ isimli bir konsept başlatmış, ünlü isimleri konuk ederek canlı kayıtlarla abonelerine müzik ziyafeti çekmişti. Berkay’ın ev ortamında kendi orkestrası ile müzisyen dostlarını ağırlayıp beraber şarkılar söylediği ‘Evdeyiz Dede’ üç yıl aradan sonra yeni konuklarıyla tekrar seyirci karşısına çıkıyor.

Serinin ilk bölümlerinde Berkay, Edis, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Simge ve Zeynep Bastık’ı ağırlamış, her bölüm büyük ses getirmişti. ‘Evdeyiz Dede’nin yeni bölümlerinde ise Berkay’a Aybüke Albere, Bülent Şakrak, Cengiz Kurtoğlu, Elif Buse Doğan, Eser Yeneler, Fatih Erkoç, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Sakiler ve Umut Kurt konuk olacak.

Birbirinden ünlü yıldızların yer aldığı sohbet ve müzik dolu ‘Evdeyiz Dede Part 2’ konukların heyecanla paylaştığı tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Program tanıtımlar yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘Evdeyiz Dede Part 2’ her hafta yeni bir bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.