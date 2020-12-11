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Berkay ‘dan Yılbaşı Gecesi evinizde özel konser!!!

Eğlenceyi “en gerçekçi’’ haliyle dijital ortamda yaşamak isteyenler için her ayrıntısı düşünülerek geliştirilen JoJo, Jolly Joker iş birliği ile eğlence ve müzik tutkunlarını Yılbaşı Gecesi söylediği şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansı ile müzik severlerin kalbinde yer edinen Berkay ‘la buluşturuyor…

Berkay ‘dan Yılbaşı Gecesi evinizde özel konser!!!

Eğlenceyi “en gerçekçi’’ haliyle dijital ortamda yaşamak isteyenler için her ayrıntısı düşünülerek geliştirilen JoJo, Jolly Joker iş birliği ile eğlence ve müzik tutkunlarını Yılbaşı Gecesi söylediği şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansı ile müzik severlerin kalbinde yer edinen Berkay ‘la buluşturuyor…

Konserlerinde dünden bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra  sahne de söylemekten hoşlandığı şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile sahne alacak Berkay’a sahnede 10 kişilik orkestrası ve 4 dansçı eşlik edecek.

Güçlü prodüksiyonu ile Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı yayınlanacak gecede enerjik performansı ile Berkay, Yılbaşı Gecesi'ni evinde geçirecek herkese unutulmaz bir gece yaşatacak.
 
31 Aralık 2020 gecesi 22:00'da başlayacak ve 2021'in ilk saatlerine kadar sürecek olan konserin biletleri Biletix'te! 

Anahtar Kelimeler:
BerkayMüzik
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