Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıla kadar hapis istendi.

Bir süredir devam eden dava ile ilgili gelişmeler şu şeklide:

Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun "Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan 6 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Sanık olarak yargılanan Merve Şarapçıoğlu ise "Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an da sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim" dedi. Soruşturmayı takip eden polis tanık olarak dinlendi.