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Bergüzar Korel ünlü rapçi Cardi B.'yi ti' ye aldı

Bergüzar Korel, Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı olduğu ortaya çıkan dünyaca ünlü rapçi Cardi B.'ye, eşi Halit Ergenç ile ilgili göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada fenomen olan "Kimin kocası bu?" şarkısıyla Cardi B.'yi ti'ye aldı.

Bergüzar Korel ünlü rapçi Cardi B.'yi ti' ye aldı

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızının videosunu paylaştı.

Videoda arka plandaki ekranda Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.

Diziyi izlemeye devam eden rapçi, dün akşam da Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı.

Ünlü rapçinin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir yanıt geldi.

Otomobil kullanırken eşinin rol aldığı dizinin afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan "Kimin kocası bu?" şarkısıyla Cardi B.'ye esprili bir göndermede bulundu.

Paylaşımına "Anlatın ablaya" notunu düşen Bergüzar Korel, ardından sosyal medya hesabından gülücük emojisi ile "Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık" sözlerini yayınladı.

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi dünyaya getirdi.

Korel, geçtiğimiz aylarda oğlu Han'ın doğması ile ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelCardi B.Halit Ergenç
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