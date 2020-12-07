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Bergüzar Korel: ''Sürekli evde pijamayla gezmekten yıldım ''

Güzel oyuncu Bergüzar Korel hafta sonu yasağından çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyarlı oyuncu SMA' lı çocuklarımızı da paylaşımında hatırlattı.

Bergüzar Korel: ''Sürekli evde pijamayla gezmekten yıldım ''

Güzel oyuncu Bergüzar Korel haftasonu yasağından çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duyarlı oyuncu SMA' lı çocuklarıımızıda paylaşımında hatırlattı.

Korelin ifadeleri şu şekilde;

 Herkese iyi haftalar.
Yasak’tan çıktık ama ben zaten her daim evde olduğum için hayatımda pek bir şey değişmedi.
Sürekli evde pijamayla gezmekten yıldım iki gün dışarı çıkacakmış gibi yapıp yüzüme bi iki şey sürdüm iyi geldi.
Bugün üçüncü gün aşırı istikrarlıyım.
Fotoğrafın zıttı pijamayla sesleniyorum sizlere
Tam bir pejmürde serisinden fırlamış gibi.
Bu hafta sma’lı yavrularımızı unutmayın olur mu?

Ben O Ses Yılbaşı’nda giydiğim elbisemi @iyilik_elcileri_sma sayfasına bağışladım açık arttırmada şu anda
Sizler de bu sayfadan ürün satın alıp ya da ürün bağışı yapıp bu yavrulara destek olabilirsiniz.
Hepinizi kucaklarım korona yokmuş gibi.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelEv HalleriHalit ErgençSmaSMA DestekO SesYılbaşı
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