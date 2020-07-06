Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs survivor salgın corona
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı
Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor
Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul...
İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden çete çökertildi
İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine...
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri
Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa...

Bergüzar Korel kendi haberini yazdı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!

Bergüzar Korel kendi haberini yazdı

Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI!
4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.
Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı.
Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.
Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar.
Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.
Sizleri yormak istemedim
İyi yazlar olsun

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelBergüzarKiloHaber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.