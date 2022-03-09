Bergüzar Bergüzar Korel Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!
Bir süre önce İngiltereye taşınan ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oğlunun doğum gününü bu sözlerle kutladılar.
MAGAZİN 09.03.2022, 18:51
Bergüzar Korel, oğlu Han'ın doğum gününü bu paylaşımı ile kutladı:
"Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime
yağıyor sanki..
Sarıldığımda karnım açken doyuyor, Öptüğümde, sanki susamışsam kana kana su
içmişim gibi ferahlıyor içim..
Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle
bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun.
Kirpiklerindeki mutluluk,saçlarındaki ışık,gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün..
Hepimize hediye.
İyi ki doğdun can Han'ım."
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Mart 2022
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:19
|Öğle
|13:20
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18