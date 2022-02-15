Berfu Yenenler Sonunda İstediği Tektaşa Kavuştu!

Berfu Yenenler hak ettiği tek taşına kavuştu

Türkiye'nin en sempatik çiftlerinden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in, ev hallerine dair keyifli görüntüleri, dünyalar tatlısı evlatları ve kariyerleri ile alakalı yaşadıklarından daha çok, konuşulan tek bir konuları vardı...

Bu konu yer yer Berfu Yenenler'in bizzat dile getirmesi ile, yer yerde yaptıkları paylaşımlarda, o ufak detay fark edildiğinde (zoom in yapan meraklılarca) yeniden gündeme geliyordu. İşte Berfu Yenenler ve milyonların isyan ettiği "tek taş" krizi, tam 3 sene sonra çözüldü! Eser Yenenler, güzeller güzeli eşine, 2 harika evladının annesine "hak ettiği" tek taş yüzüğü aldı ve bugün tam da "14 Şubat Sevgililer Gününde" ait olduğu yere taktı 8

Yeni ve olması gerektiği büyüklükte bir taşa sahip olan tek taşının mutluluğunu yaşayan Berfu Yenenler, haberi Instagram hesabından yayınladığı bu videoyla ve altına düştüğü şu notla takipçileri ile paylaştı: "Bu zafer hepimizin