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Berfu Yenenler Katıldığı Tv Programında Samimi Açıklamalar: "Eser Tanıştıktan 2 Hafta Sonra Evlenme Teklifi Etti"
Ceyda Düvenci, ile NTV 'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde bu haftaki konuğu Berfu Yenenler oldu. Berfu Yenenler'in samimi açıklamaları ve evlilik süreci hakkında sohbeti izleyicileri ekrana kilitledi.
MAGAZİN 16.12.2022, 10:14 16.12.2022, 10:23
Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler ile sosyal medyada aktif olması genç kuşak tarafından da ilgiyle takip edilen bir çift olması beraberinde bazı sorumlulukların getirdiğinde altını çizdi.
"Biz birbirimizi bulduk. Önceki hayatlarımızda da berabermişiz. Çok meçiz. Eser bana tanıştıktan 2 hafta sonra evlenme teklifi etti. Delirdi herhalde dedim. Sonra baktık gerçekten evleniyoruz
Çocuklarımın oyun arkadaşıyım. Öyle çok
disiplinli, kuralları olan, dediğim dedik biri değilim.
Birlikte oyun oynayarak öğreniyorum ben de onlarla En yakın arkadaşım Eser, Eser'in de en yakın arkadaşı benim!"
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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