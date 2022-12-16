Berfu Yenenler Katıldığı Tv Programında Samimi Açıklamalar: "Eser Tanıştıktan 2 Hafta Sonra Evlenme Teklifi Etti"

Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler ile sosyal medyada aktif olması genç kuşak tarafından da ilgiyle takip edilen bir çift olması beraberinde bazı sorumlulukların getirdiğinde altını çizdi.

"Biz birbirimizi bulduk. Önceki hayatlarımızda da berabermişiz. Çok meçiz. Eser bana tanıştıktan 2 hafta sonra evlenme teklifi etti. Delirdi herhalde dedim. Sonra baktık gerçekten evleniyoruz

Çocuklarımın oyun arkadaşıyım. Öyle çok

disiplinli, kuralları olan, dediğim dedik biri değilim.

Birlikte oyun oynayarak öğreniyorum ben de onlarla En yakın arkadaşım Eser, Eser'in de en yakın arkadaşı benim!"