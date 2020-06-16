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Berfu ve Eser Yenenler çifti yeni evine taşındı

2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturan 2015 Miss Turkey 4'üncü Güzeli Berfu Yenenler, eşi ve oğlu ile birlikte İstanbul'un karmaşasından kaçtı. Şehirden uzakta, orman içinde bir ev kiralayan Yenenler, taşınma sürecini anlattı

Berfu ve Eser Yenenler çifti yeni evine taşındı

Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, evlendikleri sene oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tatmıştı.

Son dönemlerde milyonlarca insanın hayatına kabus gibi çöken virüs salgını ve bebeklerini doğa ile iç içe büyütme fikri, Yenenler ailesinin taşınma kararı almasına neden oldu.

İstanbul'da iki katlı bir villada oturan çift, ev arayışına girdi ve bir süre sonra hayal ettikleri yuvaya kavuştu.

Yenenler, "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. 'Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım' dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.

Yenenler sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.

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Eser YenenlerBerfu YenenlerKoronavirüsTatİl
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