Beren Saat, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Alışveriş Gününe Keyifli Başlangıç Yaptı

Başarılı oyuncu Beren Saat, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına objektiflere yakalandı. AVM'de vakit geçiren Saat, dünyaca ünlü mağazaların ve markaların bulunduğu meydan katını gezdi, yeni sezon ürünlerini inceledi ve güzel hava eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Beren Saat, yanına gelenleri kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncunun, keyifli ve neşeli halleri dikkat çekerken, duru güzelliği ve şık kombini ise göz kamaştırdı.