Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1442...
Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar...
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19 belirtileri gösteriyor
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg pazartesi...
Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz
Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan...

Beren Saat'ten Açıklama: ''Ayrılsak da Kopamadık''

Beren Saat'ten Açıklama: ''Ayrılsak da Kopamadık''

Ünlü oyuncu Beren Saat evliliği hakkında samimi açıklamalar da bulundu.

Ayrılsakta kopamadık:  Uzun süre beraber olmamızın sırrı; 'evde hissetme hissi'. Bizim öyle oldu. Güldük, eğlendik, dans ettik, saçmaladık. Etrafta ne olursa olsun ikimizin bir fanusu vardı. Son zamanlarda aşkın yaşanma şekli değişti.

Dijital çağın aşklarından uzak olduğumuz, romantizm anlayışımız örtüştüğü ve aile olabildiğimiz için sürdü. İlişkimiz iki ünlü insan için uzun bir zaman. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık."

Anahtar Kelimeler:
Beren SaatAtİyeKenan DoğuluAçıklamaKenan BerenAyrılsak DaMagazinGündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.