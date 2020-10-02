Beren Saat'ten Açıklama: ''Ayrılsak da Kopamadık''

Ünlü oyuncu Beren Saat evliliği hakkında samimi açıklamalar da bulundu.

Ayrılsakta kopamadık: Uzun süre beraber olmamızın sırrı; 'evde hissetme hissi'. Bizim öyle oldu. Güldük, eğlendik, dans ettik, saçmaladık. Etrafta ne olursa olsun ikimizin bir fanusu vardı. Son zamanlarda aşkın yaşanma şekli değişti.

Dijital çağın aşklarından uzak olduğumuz, romantizm anlayışımız örtüştüğü ve aile olabildiğimiz için sürdü. İlişkimiz iki ünlü insan için uzun bir zaman. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık."