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Berdan Mardin'i Kıvanç Tatlıtuğ'un Tarzını Kopyaladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Survivor 2023 kadrosunda yer alan Berdan Mardin'i, Kıvanç Tatlıtuğ'un imajını kopyalayarak sosyal medyanın diline düştü.
MAGAZİN 22.12.2022, 14:46 22.12.2022, 14:47
Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Survivor 2023'e hazırlanan Berdan Mardini sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Berdan Mardini yaptığı paylaşımla Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzını kopyaladı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının paylaşımıyla dalga geçti. Takipçileri Mardini'yi yorum yağmuruna tuttu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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