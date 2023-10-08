  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bensu Soral'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Hayranlarının Yoğun İlgisi!

Bensu Soral'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Hayranlarının Yoğun İlgisi!

Yayınlanma:
Bensu Soral'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Hayranlarının Yoğun İlgisi!
Ekranların başarılı oyuncusu Bensu Soral, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazalarda dolaşan güzel oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Soral, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ekranların başarılı oyuncusu Bensu Soral, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazalarda dolaşan güzel oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Soral, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bensu Soral’ı karşısında gören sevenleri başarılı oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, onlarla ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bensu Soral’ın siyahlar içindeki şık alışveriş stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Reha Muhtar ve Oğlu Poyraz, Zorlu AVM'de Stil Dolu Alışveriş Turunda!
Reha Muhtar ve Oğlu Poyraz, Zorlu AVM'de Stil Dolu Alışveriş Turunda!
Öner Erkan'ın Zorlu AVM'deki Günlük: 'Evlilikten Sahneler' Oyunu İçin Alışveriş Turu
Öner Erkan'ın Zorlu AVM'deki Günlük: 'Evlilikten Sahneler' Oyunu İçin Alışveriş Turu
Ayşegül Aldinç'ten Şık Alışveriş Turu: Zorlu AVM'de Yeni Sezonun İlk İncelemesi Urart Mağazasında!
Ayşegül Aldinç'ten Şık Alışveriş Turu: Zorlu AVM'de Yeni Sezonun İlk İncelemesi Urart Mağazasında!
Sinem Kobal'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Morini'de Keyif Anları
Sinem Kobal'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Morini'de Keyif Anları
Şarkıcılığın Yıldızı Yusuf Güney, Zorlu AVM'de Göz Kamaştırdı!
Şarkıcılığın Yıldızı Yusuf Güney, Zorlu AVM'de Göz Kamaştırdı!
Müge Boz'un Keyifli Alışveriş Anları: Zorlu AVM'de Moda ve Gülümseyen Yüz!
Müge Boz'un Keyifli Alışveriş Anları: Zorlu AVM'de Moda ve Gülümseyen Yüz!
Nil Karaibrahimgil'in Stil Dolu Alışveriş Keyfi: Zorlu AVM'de Dünyaca Ünlü Markalardan Sonra Lezzet Molası!
Nil Karaibrahimgil'in Stil Dolu Alışveriş Keyfi: Zorlu AVM'de Dünyaca Ünlü Markalardan Sonra Lezzet Molası!