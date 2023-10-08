Bensu Soral'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Hayranlarının Yoğun İlgisi!

Ekranların başarılı oyuncusu Bensu Soral, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazalarda dolaşan güzel oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Soral, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bensu Soral’ı karşısında gören sevenleri başarılı oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, onlarla ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bensu Soral’ın siyahlar içindeki şık alışveriş stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.