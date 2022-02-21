Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden Bebek Açıklaması!
Evliliklerine bir şans daha vererek yuvasına sahip çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden, merak edilen bebek açıklaması geldi.
MAGAZİN 21.02.2022, 17:53
İş adamı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi atlatan oyuncu Bensu Soral, dün akşam eşiyle birlikte İstanbul'daki bir mekanda sahne alan şarkıcı Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Soral, muhabirlerin, "Çocuk sahibi olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Yine tekrarlayacağım 'Kısmet...' diyorum, onu biz bilemeyiz." dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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