Bengü'nün Gözyaşlarının Sırrı Ne? Eşinden Ayrılık mı Geliyor?

Ünlü şarkıcı Bengü ve işadamı Selim Selimoğlu'nun 2018 yılında dünyaevine girmelerinin ardından yaşadıkları her an, medyanın ve halkın dikkatini çekmeye devam ediyor. Çiftin özel hayatıyla ilgili kulislerde dolaşan dedikodular son zamanlarda adeta bir yangına dönüşmüş durumda. Bengü'nün en son sosyal medya paylaşımı, iddiaları yalanlar nitelikte.

Bengü ve Eşi Selim Selimoğlu: Evlilikte Kriz Var mı?

Bengü, ünlü bir şarkıcı olarak 2018 yılında işadamı Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştur. Son zamanlarda evlilikleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Özellikle Bengü'nün bir konserinde "Ağla Kalbim" şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamayışı, sorunların var olduğu yönünde iddiaları güçlendirmişti.

Duygusal Anlar ve Ayrılık İddiaları

Ankara'da düzenlenen konserinde Bengü, "Ağla Kalbim" adlı şarkısını söylediğinde seyirci tarafından coşkuyla karşılandı. Fakat şarkıcı, duygusal bir an yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu durum, Bengü ve Selim Selimoğlu çiftinin evliliklerinde sorun yaşadığına dair dedikoduları alevlendirdi.

Sosyal Medya Takibi ve Evlilik Krizi Dedikoduları

Dedikoduların bir diğer kaynağı ise, Selim Selimoğlu'nun eşini Instagram'dan takip etmeyi bırakması oldu. Bu durum, magazin kulislerinde çiftin evliliğinde bir kriz yaşandığına dair konuşulanları ateşledi.

Bengü'nün Cevabı: Sorun Yok!

Bengü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tüm iddialara yanıt verdi. Kıbrıs'a verdiği konser için gitmiş olan sanatçı, "Beni görmeden konsere gitme" notuyla eşini paylaştı, böylece dedikodulara bir nokta koydu.

Bengü ve Selim Selimoğlu Evliliği Güçlü mü?

Kasım 2021'de ikinci çocukları Selim'i dünyaya getiren Bengü, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle çocuklarının annelerine ne kadar benzediği konusu da ayrı bir ilgi çekiyor.

Dolayısıyla, Bengü ve Selim Selimoğlu'nun evlilikleri hakkında dolaşan iddialar, şu an için sadece dedikodudan ibaret gibi görünüyor. Her iki taraf da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Şu bir gerçek ki, Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, her zaman olduğu gibi magazin gündeminin odak noktasında olmayı sürdürecek.