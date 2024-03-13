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Bengü: Erkekler Estetik Yaptırmasın

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Bengü: Erkekler Estetik Yaptırmasın
Bengü, ‘Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor.’ şeklinde konuştu. Bayram tatili planları yapıldı mı?” sorusuna ise cevap veren Bengü, “Tatil planımız yok, çalışıyor olacağım.” dedi.

Sahnenin başarılı isimlerinden Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi.

Öğle saatlerinde eğlenmek için geldiğini söyleyen Bengü, çocuklarıyla birlikte Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezi’ne gelerek keyifli zaman geçirdi.

Günlerdir tartışılan erkeklerin ‘estetik’ yaptırması ile ilgili düşüncelerini paylaşan Bengü, ‘Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor.’ şeklinde konuştu. Bayram tatili planları yapıldı mı?” sorusuna ise cevap veren Bengü, “Tatil planımız yok, çalışıyor olacağım.” dedi.

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