BENGİ ÖZTÜRK AKKAYA - SERTAÇ AKKAYA AİLECE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Başarılı oyuncu Sertaç Akkaya kendisi gibi oyuncu olan eşi Bengi Öztürk Akkaya ve kızları Vera İle Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yasemin Yalçın tiyatrosunda 'Herşey Bedava' oyunuyla gündemde olan başarılı oyuncu Sertaç Akkaya, havanın güzel olmasını fırsat bilerek ailece alışverişe geldiklerini söyledi. Bengi Öztürk Akkaya'nın doğum kilolarını verip formuna kavuştuğuda gözlerden kaçmadı. Uzun süre ekranlardan uzak olan Bengi Öztürk Akkaya, TRT Dijitalde yayınlanacak olan "Küçük Dahi İbni Sina" projesi ile çok yakında ekranlarda olacağını dile getirdi. Ailece Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kurulan yılbaşı köyünü gezip alışveriş yapan Akkaya ailesi, sonrasıda baş başa akşam yemeği yemeği de ihmal etmediler.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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